Cezaevinden şantaj

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan bir mahkum, rahat durmadı. Evli sevgilisiyle çekildiği özel görüntülerini, WhatsApp’tan polis kocaya attı. ‘Görüntüleri yayarım’ diye şantaj yaptı. Hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da yaşayan polis memuru S.Ç., şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi A.Ç.'ye boşanma davası açtı. Dava sürerken 2 çocuk babası polis, şantaj mesajları almaya başladı. Kendisini tehdit eden kişi ise karısının aşkıydı. Polisin eşi A.Ç. ile aşk yaşayan Mehmet Genç, sevgilisiyle çekildiği özel görüntüleri WhatsApp üzerinden S.Ç.'ye yolladı. Görüntüleri gören polis, büyük şok yaşadı. Ancakskandal bununla sonlanmadı. Genç, "2 çocuğunun annesi, benimle aşk yaşıyor. Bana 70 bin lira borcu var. Bu parayı ödemezse, eşinin uygunsuz görüntülerini yayarım" diyerek polise şantaj yaptı. S.Ç. ise ayrılık aşamasında olduğu karısını arayıp, şantaj olayını anlattı.
SUÇLAMAYI REDDETTİ
A.Ç., sevgilisi Genç'e borcu olmadığını aksine 60 bin lira alacağının olduğunu aktardı. Boşanmak istediği eşinin uygunsuz görüntülerinin yayılması durumunda 2 çocuğunun zarar göreceğini düşünen polis S.Ç., karısının 8 aylık sevgilisi olan Genç'in şantaj fotoğraflarını delil olarak gösterip, soluğu savcılıkta aldı. Şikayet üzerine Genç hakkında soruşturma başlatıldı. Şantaj yapan adamın, Ankara Açık Ceza İnfazKurumu'nda başka suçtan yattığı anlaşıldı. Mehmet Genç hakkında 'şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suçlamayı reddeden MehmetGenç, kimseyi tehdit etmediğini söyleyerek sevgilisi A.Ç.'yi suçladı.
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