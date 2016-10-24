Cevaplı çınlama!

Cevapsız Çınlama isimli klibiyle müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Tilki için 3 bakanlık harekete geçti. 16 yaşında içkili mekanlarda sahne alması üzerine Aile Bakanlığı genç kızın ailesiyle görüşüp uyarıda bulundu. İçişlerive Çalışma Bakanlıkları da içkilimekanları gözetim altına aldı. Liseöğrencisi Tilki, önceki gün İstanbulBeyoğlu'nda sahneye çıkacaktı. Ancak valilik izin vermedi. Aleyna'nın annesi Havva Tilki ise, "Yasanın gereğini yapacağım. Kızımın yaşı neye müsaade ediyorsa ona göre davranacağız. Sahne yapacak, çünkü onun en mutlu olduğu yer. Neresi uygunsa orada çıkacak" deyip durumu kabullenerek kızını eleştirenlere yanıt verdi. Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde katıldığı bir magazin programında söylediği sözler ile sosyal medyada gündeme oturmuştu. Genç şarkıcı "Ünlü olmam hayatımı değiştirmedi. Her zaman okulun popüler kızıydım.Sokağa çıktığımda 'Aleyna geçiyor'diye parmakla gösterirdi. Birinci sınıftan beri takıntılı fanlarım vardı" dedi.
O SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU
Genç şarkıcının bu sözleri sosyal medyayı da salladı. Aleyna gelen tepkiler üzerineTwitter hesabından şu açıklamayıyaptı: "Öncelikle yanlış anlaşıldığımiçin herkesten özür dilerim. Yaşımdanötürü ve canlı yayına uykusuz katıldığımiçin kendimi doğru ifade edemedim. Aslında söylemek istediğim ile anlaşılan şey çok farklı. Beni mazur göreceğinize inanıyorum."
TWİTTER YORUMLARI
● Küçükken evcilik oynardık ben hep Aleyna Tilki fanı olurdum
● Aleyna Tilki'nin imza günü yarın saat 10:30 (uzun tenefüste) kaçırmayın!
● Anne babası yok mu bu çocuğun!
● 21 senedir Aleyna Tilki fanıyım 5 sene doğmasını bekledim...
● Bakanlıkların konuya el atması çok iyi oldu...
● Benim rahmetli büyük büyük dedem de Aleyna Tilki fanıydı.
● Gitsin okulunu okusun!
● Herkese iyi geceler Aleyna Tilki hariç!
● Ben 16 yaşındayken tek başıma eve gidemiyordum...
● Çok yetenekliyse eğitimini alsın...
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