Büyük sapık!

İğrenç olay Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. 8 yaşındaki M.B.'yi okul çıkışı metruk binaya götürerek cinsel istismarda bulunup, ailesine söylememesi için tehdit etmekle suçlanan 70 yaşındaki H.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.B., 3 ay cezaevinde yattıktan sonra, delil yetersizliği ve mağdurun çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle beraat etti. Cinsel tacize uğradığını iddia eden M.B., "Ben okuldaneve geliyordum, o beni kolumdan zorlatutup içeri götürdü. Para vereceğimdedi. Ondan sonra bana dokundu.Ben bağırarak kaçtım. Anneme herşeyi anlattım. İlk tacizi 2. sınıftaykenyaptı, 'Birine söylersen seni öldürürüm'diyerek tehdit etti. Şimdi 3. sınıfagidiyorum. O zaman söylemektenkorkmuştum" dedi.
'OKULA BİLE GİDEMİYOR'
Baba Hasan B. (42) ise komşularının çocuğunun da tacize uğradığını söyleyerek şöyle konuştu: "Komşunun karısıeşime durumu anlatmış. Onun kızınada aynı şeyleri yaptığı için karakolagittik. Şikayetçi olduk. Avukattutmaya gücümüz yetmedi. Yetkilileresesleniyorum, böyle şahıslar elini kolunusallayarak dolaştıkça biz çocuğumuzukime emanet edeceğiz? Benim çocuğum bir ay olmuş okula gitmiyor. Hele çocuğum o sapığın cezaevinden çıktığını duyunca içine kapandı. Korkusundan dışarı bile çıkmıyor." Anne Fadime B. (41) ise "Benim kızım 8 yaşındailkokul ikinci sınıfta cinselistismara uğradı. Bir değiliki çocuk cinsel tacizeuğradı. Bu çocuklarıngeleceği için ben adaletegüveniyorum. Ancakadam dışarı çıktı ve hergün evimin önündengelip geçiyor. Ben şimdi nasıl güvenip de çocuğumu okula göndereyim? Yarın daha kötü şeyler olduğunda mı adalet bize sahip çıkacak? Yetkililerdenyardım istiyoruz,bu adamdankurtulmakistiyoruz.Çocuğumkorkusundankitaplarını,elbisesiniyırtıp attı. Bu adamın tekrar yargılanmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.