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Büyük !

70 yaşındaki H.B., ilkokul öğrencisi M.B.’ye cinsel istismarda bulundu. 3 ay cezaevinde kalıp çıktı. Aile, her gün evlerinin önünden geçen yüzünden tedirgin...

Büyük sapık!
İğrenç olay Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. 8 yaşındaki M.B.'yi okul çıkışı metruk binaya götürerek cinsel istismarda bulunup, ailesine söylememesi için tehdit etmekle suçlanan 70 yaşındaki H.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.B., 3 ay cezaevinde yattıktan sonra, delil yetersizliği ve mağdurun çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle beraat etti. Cinsel e uğradığını iddia eden M.B., "Ben okuldan eve geliyordum, o beni kolumdan zorla tutup içeri götürdü. Para vereceğim dedi. Ondan sonra bana dokundu. Ben bağırarak kaçtım. Anneme her şeyi anlattım. İlk tacizi 2. sınıftayken yaptı, 'Birine söylersen seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Şimdi 3. sınıfa gidiyorum. O zaman söylemekten korkmuştum" dedi.

'OKULA BİLE GİDEMİYOR'
Baba Hasan B. (42) ise komşularının çocuğunun da tacize uğradığını söyleyerek şöyle konuştu: "Komşunun karısı eşime durumu anlatmış. Onun kızına da aynı şeyleri yaptığı için karakola gittik. Şikayetçi olduk. Avukat tutmaya gücümüz yetmedi. Yetkililere sesleniyorum, böyle şahıslar elini kolunu sallayarak dolaştıkça biz çocuğumuzu kime emanet edeceğiz? Benim çocuğum bir ay olmuş okula gitmiyor. Hele çocuğum o sapığın cezaevinden çıktığını duyunca içine kapandı. Korkusundan dışarı bile çıkmıyor." Anne Fadime B. (41) ise "Benim kızım 8 yaşında ilkokul ikinci sınıfta cinsel istismara uğradı. Bir değil iki çocuk cinsel tacize uğradı. Bu çocukların geleceği için ben adalete güveniyorum. Ancak adam dışarı çıktı ve her gün evimin önünden gelip geçiyor. Ben şimdi nasıl güvenip de çocuğumu okula göndereyim? Yarın daha kötü şeyler olduğunda mı adalet bize sahip çıkacak? Yetkililerden yardım istiyoruz, bu adamdan kurtulmak istiyoruz. Çocuğum korkusundan kitaplarını, elbisesini yırtıp attı. Bu adamın tekrar yargılanmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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