  1. Başkent İzmir
  2. OHAL tartışması

Bursa'da korkutan deprem

Bursa'da merkezi Mustafakemalpaşa ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bursada korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde yer alan verilere göre merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 00.04'de 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler:
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 01:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar