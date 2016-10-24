Bursa'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde yer alan verilere göre merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 00.04'de 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.