Bir babanın iki büyük acısı

Gaziantep'te yaşayan Abdürrezzak Karadağ'ın 23 yaşındaki oğlu Halil ve 20 yaşındaki kardeşi Yakup, 16 yıldır kas erimesi rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Her geçen gün elleri ve ayaklarıtutmayan Karadağ kardeşler,ihtiyaçlarını bile babalarınınyardımıyla karşılıyor. Solunum cihazına bağlı yaşayan Yakup, elektrik kesildiğinde ise makinesinin evdeki jeneratöre bağlanması ile nefes alıp vermeye devam edebiliyor. Halil de çok az bir oranda parmaklarını ve boynunu oynatabiliyor. İki çocuğu da gözleri önünde eriyen çaresiz baba, Abdürrezzak Karadağ, elektrik kesildiğinde hastaneye zor yetiştikleni söyledi. Çocuklarının yenidenyürümeye başlaması içingereken paranın 120 bin TLolduğunu vurgulayanKaradağ, hayırseverlere seslenerek, "Benim bu parayı karşılamam mümkün değil" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.