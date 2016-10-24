Bir babanın iki büyük acısı

Gaziantep'te yaşayan Abdürrezzak Karadağ'ın 23 yaşındaki oğlu Halil ve 20 yaşındaki kardeşi Yakup, 16 yıldır kas erimesi rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Her geçen gün elleri ve ayakları tutmayan Karadağ kardeşler, ihtiyaçlarını bile babalarının yardımıyla karşılıyor. Solunum cihazına bağlı yaşayan Yakup, elektrik kesildiğinde ise makinesinin evdeki jeneratöre bağlanması ile nefes alıp vermeye devam edebiliyor. Halil de çok az bir oranda parmaklarını ve boynunu oynatabiliyor. İki çocuğu da gözleri önünde eriyen çaresiz baba, Abdürrezzak Karadağ, elektrik kesildiğinde hastaneye zor yetiştikleni söyledi. Çocuklarının yeniden yürümeye başlaması için gereken paranın 120 bin TL olduğunu vurgulayan Karadağ, hayırseverlere seslenerek, "Benim bu parayı karşılamam mümkün değil" diye konuştu.