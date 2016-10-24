Batı’nın Musul’da gaz sancısı

Yeni uydu ve jeolojik harita ve raporlardaki devasa petrol ve doğalgaz rezervlerine dikkat çeken Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Ortadoğu'daki DEAŞ-PYD tiyatrosu ve dünyanın 63 ülkesinin askeri operasyonla bölgeye sözde barış getirme sevdasının nedenin de bu olduğunu söyledi. Kumbaroğlu, "Sadece Musul'daki yeni bir doğalgaz rezerv alanı, Avrupa'ya 25 yıl yetecek kapasitede. Tüm saha, yüzlerce yıl yetebilir. Musul, doğalgaz ve petrol denizinin üzerinde bir ada" dedi.

DEAŞ-PYD TİYATROSU

Ortadoğu'da beş yıl önce DEAŞ diye bir örgüt türedi. Bir kaç bin kişi, bir kaç ay içersinde Irak ve Suriye'nin yarısını ele geçirdi. Sonra, onlarla savaşıyor görüntüsü altında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ülkenin üçte birini adeta gasp etti. Şimdiyse Irak'ta Musul'un DEAŞ'tan kurtarılıp en az dört kukla yönetime bölünmesi gündemde. Altındaki neden, Musul ve çevresinde bulunan yeni enerji sahaları ile bu enerjinin Batıya ulaşması için geçeceği Suriye'nin kuzeyindeki koridora kimin hakim olacağı savaşı. Bulunan yeni kaynakların dünya siyasetine etkisindeki gücüne ve Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık 50, Avrupa'nın ise yaklaşık 400 milyar metreküp olduğuna dikkat çeken Kumbaroğlu, şunları söyledi: "Teknoloji çok gelişti ve uydu görüntüleriyle enerjinin nerede olduğuna yönelik fikir oluşabiliyor. OPEC raporlarında da bu görülüyor. Irak'ta 150 milyar varil kanıtlanmış, 300 milyar metreküp ise yeni rezerv petrol sahası var. Ve bu rezerv, Musul ve çevresinde yoğunlaşıyor."





SURİYE'DE KORİDOR VAR

"Buradaki yeni bir sahada, 8-10 trilyon metreküp doğalgaz çıkması bekleniyor. Bu yaklaşık olarak Türkiye'nin 200, Avrupa'nın 25 yıllık ihtiyacını tek başına karşılaması demek. Tüm saha, yüzlerce yıl yetebilir. Musul-Kerkük sahası, bir doğalgaz ve petrol denizinin üzerindeki ada gibi. Bölgedeki savaş, tamamen bu havzalarla ilgili." Irak'taki savaşın nedenin de yeni petrol ve doğalgaz yatakları olduğuna dikkat çeken Prof. Kumbaroğlu, "Suriye'nin kuzeyinde bilinen büyük yeni bir rezerv alanı yok. Ancak Suriye toprakları ve kara suları, Ortadoğu ve Akdeniz'deki yeni enerji kaynaklarının geçiş yolu üzerinde olmasıyla önemli" diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ KAYNIYOR

Akdeniz'de Mısır'ın tek bir sahada 800 milyar metreküplük, İsrail'in ise iki sahada 800 milyar metreküplük doğalgaz bulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz kaynıyor. Bu kaynakların, Türkiye'de TANAP üzerinden Avrupa'ya aktarımının 2-2.5 milyar dolar, Yunanistan üzerinden ise üç-dört katı maliyeti var. Bu enerjinin, Kıbrıs ya da Suriye açıklarından geçmesi gündemde. Bölgede daha çok büyük rezerv alanları var. Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz kaynıyor" dedi.



STAR GAZETESİ