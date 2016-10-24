Başbakan Binali Yıldırım ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ikili konuların yanı sıra başta Orta Doğu Barış Süreci olmak üzere, bölgesel gelişmeleri görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Yıldırım, Abbas'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşanan terörist darbe girişimi karşısında, başta Abbas olmak üzere Filistin halkı ve makamlarının verdiği samimi desteğe teşekkür eden Yıldırım, Harem-i Şerif'te, Gazze'de ve tüm Filistin'de Türk bayraklarıyla sokaklara dökülen Filistinlilerin dayanışma mesajlarının kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Yıldırım, Filistin makamlarının FETÖ karşısında ortaya koyduğu net tavrı da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin Filistin'e her alanda verdiği desteği ileriki dönemde de devam ettireceğini vurgulayan Yıldırım, kalıcı barış için tek yolun, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin vücut bulması olduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin, Filistin içi uzlaşı dahil olmak üzere, bu hedef doğrultusundaki çabalara katkı sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin Gazze'ye 4 Temmuz ve 7 Eylül'de toplam 13 bin tonluk insani yardım ulaştırdığını anımsatan Yıldırım, Gazze ve tüm Filistin'dekilere yaşam koşullarını iyileştirecek insani ve kalkınma yardımlarının sürdürüleceğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Türkiye'nin ülkesine verdiği destek için şükran duyduklarını ifade ederek, Türkiye'nin Filistin'e katkılarının bundan sonra da süreceğinden emin olduğunu söyledi.

Görüşmede, ikili konuların yanı sıra başta Orta Doğu Barış Süreci olmak üzere, bölgesel gelişmeler de ele alındı.