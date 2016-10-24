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Bangladeşli kaçağı döverek katletti

Bangladeşli kaçağı döverek katletti
Türkiye'ye kaçak yolla giriş yapan Bangladeşli Ahad Shek (35) kendisini Irak üzerinden para karşılığında İstanbul'a getiren arkadaşı Karishna Dash'a (29) borcunu ödemeyince aralarında kavga çıktı. Dash, Fatih'te evinde rehin tuttuğu Shek'i döverek öldürdü. Polise teslim olan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Zafer HALATÇI
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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