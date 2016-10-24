Bakanlık Irmak'ın davasına müdahil olacak

Zanlı Himmet Aktürk evinin önünde oynarken kaybolan ve yapılan aramalarda izine rastlanamayan Irmak Kupal'ı tecavüz ederek öldürdüğünü atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında itiraf etmiş ve ardından da tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.
Edinilen bilgiye göre, kamuoyunda infial yaratan bu olayın hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve sosyal çalışmacıları harekete geçti.
Sosyal çalışmacılar, olayın yaşandığı ilk andan itibaren Irmak Kupal'ın acılı ailesine psikososyal destek vermeye başladı.
Bakanlık avukatları da geçtiğimiz hafta zanlı Himmet Aktürk'ün yargılanacağı davaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Avukatlar, 4 yaşındaki Irmak'ı öldüren zanlıya karşı ailenin haklarının en iyi şekilde savunulması, zanlının üst sınırdan ceza almasının sağlanması için davayı bizzat takip edecek.
11 BİN VATANDAŞ "İDAM" İSTEDİ
Öte yandan küçük Irmak'ın öldürülmesinin ardından binlerce vatandaş, sosyal medya hesapları üzerinden olaya tepki gösterirken, "Çocuk tecavüzcülerine idam istiyoruz" adı altında başlatılan imza kampanyasını 11 binin üzerinde vatandaş imzaladı.
İnternet üzerinden yürütülen kampanyada, çocukları cinsel yönden istismar eden kişilere idam cezasının getirilmesi isteniyor.
Birçok kişi de Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yaptığı yorumlarda, bu tip suçları işleyen kişilerin idam edilmesi çağrısında bulundu.
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İDAM BAZI SUÇLAR İÇİN GETİRİLMELİ MESALA VATANA İHANET ÇOCUK İSTİSMARI ÇOK YAŞLI VE ÖZÜRLÜ İNSANLARI KATLEDENLER GİBİ
EN COK COCUK TACIZLERININ OLDUGU YERI SIZE SOYLIYEYIM INANILMAZ BIR DURUM SOZ KONUSU SOKA GIRERSINIZ ISTANBUL DA HALKALIYA BIR BAKIN SOK GECIRIRSINIZ SOK HER IKI COCUKTAN BIRI TACIZE UGRUYOR GERISINI EMNIYET COZSUN BENDEN UYANDIRMASI
cocuk tecavüzcüsünü polise götürmeyin restoranta götürün yedirin icirin iyi yapti deyin türkiyede kanuna karsi gelmek suc islemek moda oldu sen bunlara gözünü kapatirsan yarin belki senin cocuguna veya karina veya kiz kardesine veya anana göz dikecek sonra gec olmasin bunun icin böyle cocuk tecavüzcülerine uyuysturucu tacirlerine teröristlere artik yeter diyelim böyle gözü dönmüs tecavüzcü ve katillere aramizda barindirmiyalim kanunun adaletine teslim edelim bu hainleri.
katılıyorum artık moda olmuş yarın bir gün buda unutulr
böyle insanların (bunlara insan demek doğru değil ama) toplum içerisinde yaşama hakkının olmadığını düşünüyorum
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