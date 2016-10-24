Bağışlarının karşılığını rüyada alıyorlar

Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun A11 numaralı oda çatısında bir not kağıdı bulundu. FETÖ'cü tutuklu örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdiği belirlenen not kağıdında, bir örgüt mensubunun eşinin rüyasında gördüklerine yer verildiği tespit edildi.





FETÖ örgüt üyelerinin rüya yalanlarıyla diri tutulmaya çalışıldıkları ve itirafların önlenmek istendiği belirlendi.

Söz konusu not kağıdında şu ifadeler yer aldı: "Bir arkadaşın eşi rüyasında Medrese-i Yusufiye'den arkadaşları görüyor. Bir kazandalar ve altlarında ateş yanıyor. Sonra bir konferans salonunda buluyor kendisini, karşısında bir bayan bu işin takipçisi olduğunu sonlarına kadar destek olacağını, bu işin peşini bırakmayacağını söylüyor ve cep telefonunu bile vererek eşlere 'ne zaman isterseniz arayın ben ABD Başkanıyım' diyor."

Rüyada anlatılan bayanın, ABD'nin başkan adaylarından Hillary Clinton olduğu anlaşılırken, FETÖ'nün, bayan Clinton'a bağışta bulunduğu da ortaya çıkmıştı.



STAR GAZETESİ

