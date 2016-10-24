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Bağışlarının karşılığını rüyada alıyorlar

tutukluları, eşlerinin gördükleri rüyalarla motive olurken, rüyalarında, ‘sizi kurtaracağım’ diyen bayanın Başkan adayı olduğu sanılıyor. FETÖ Clinton’a bağışta bulunmuştu.

Bağışlarının karşılığını rüyada alıyorlar

Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun A11 numaralı oda çatısında bir not kağıdı bulundu. 'cü tutuklu örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdiği belirlenen not kağıdında, bir örgüt mensubunun eşinin rüyasında gördüklerine yer verildiği tespit edildi.

FETÖ örgüt üyelerinin rüya yalanlarıyla diri tutulmaya çalışıldıkları ve itirafların önlenmek istendiği belirlendi.

Söz konusu not kağıdında şu ifadeler yer aldı: "Bir arkadaşın eşi rüyasında Medrese-i Yusufiye'den arkadaşları görüyor. Bir kazandalar ve altlarında ateş yanıyor. Sonra bir konferans salonunda buluyor kendisini, karşısında bir bayan bu işin takipçisi olduğunu sonlarına kadar destek olacağını, bu işin peşini bırakmayacağını söylüyor ve cep telefonunu bile vererek eşlere 'ne zaman isterseniz arayın ben Başkanıyım' diyor."

Rüyada anlatılan bayanın, ABD'nin başkan adaylarından olduğu anlaşılırken, FETÖ'nün, bayan Clinton'a bağışta bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

STAR GAZETESİ

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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 04:48
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

klınkton kendini kurtaramayacak abd iflas edecerk inşaallah

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cevapla 24.10.2016 08:31
emre emre

clinton un kazanması dünya savaşının kopmasına bence sebep olur ,bu kadında ön görü diye birşey yok ,aklıyla hareket kaabiliyeti yok ,duyguları ile kararlar veriyor ,

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hayır0
cevapla 24.10.2016 08:13
erol erol

yoksa hillary denen keferedemi [haşa] efendimizle istişarede bulunmuş. sahtekarlar hırsızlar dolandırıcılar sübyancılar şerefsşzler

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2016 07:38
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