Ayı saldırınca Yaltaladı

Kocaeli'de bir fabrikada çalışan Bilal Yalta, dün iki arkadaşıyla birlikte domuz avına çıktı. Avcılar Gölcük'te bulunan ormanlık alana gitti. Herkes farklı noktalara dağıldı. Ormanda tek başına ilerleyen Bilal Yalta'nın karşısına bir ayı çıktı. Neye uğradığını şaşıran adam ayının pençesiyle yaralandı. Can havliyle kaçan Yalta, dengesini kaybederek yere düştü. Sırtındaki tüfeği ise ateş aldı. Tüfeğinden çıkan saçmalar bacağını sıyırdı. Bilal Yalta'ya saldıran ayı ise ormanın içine kaçtı. Sesi duyan arkadaşları hemen genç adamın yanına koştu. Hastaneye kaldırılan Bilal Yalta, tedavi altına alındı.