Ayı saldırınca Yaltaladı

Kocaeli'debir fabrikada çalışanBilal Yalta,dün iki arkadaşıylabirlikte domuz avınaçıktı. Avcılar Gölcük'tebulunan ormanlıkalana gitti. Herkesfarklı noktalaradağıldı. Ormandatek başına ilerleyenBilal Yalta'nınkarşısınabir ayı çıktı.Neye uğradığınışaşıran adam ayınınpençesiyleyaralandı.Can havliylekaçan Yalta,dengesini kaybederek yere düştü. Sırtındakitüfeği ise ateş aldı. Tüfeğinden çıkan saçmalarbacağını sıyırdı. Bilal Yalta'ya saldıran ayıise ormanın içine kaçtı. Sesi duyan arkadaşlarıhemen genç adamın yanına koştu. Hastaneyekaldırılan Bilal Yalta, tedavi altına alındı.
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