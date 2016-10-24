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300 çift aynı anda dünyaevine girdi

300 çift aynı anda dünyaevine girdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen töreninde 300 çift muradına erdi. Törene damga vuran isim ise 83 yaşında evlenen 8 çocuk babası Cihan Sönmez'di. Sönmez, "İlk eşimi 9 yıl önce kaybettim. Suriyeli komşuların tavsiyesi üzerine 54 yaşındaki Nazire hanımla evlenmeye karar verdik. İkinci baharımı yaşıyorum" dedi.

Tahir Aşkın KISACIK
Etiketler:
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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