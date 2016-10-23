Yurt alev alev yandı

Adana'da önceki gün 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun 5'inci katında yangın çıktı. Gece yoğun dumana uyanan öğrenciler, odalarının yandığını görünce, balkona kaçıp itfaiyeyi ve yurt yöneticilerini aradı. Yurttakidiğer öğrenciler tahliye edilirken,balkondaki 3 kız öğrenci ise itfaiyeninmerdivenli aracı ile kurtarıldı. Panikle yurdu boşaltan diğer gençler çalışmaları korkulu gözlerle izledi. Yangına 3 araçlamüdahale eden ekipler, alevleri kısasürede söndürdü. Maddi hasara nedenolan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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