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alev alev yandı

Yurt alev alev yandı
Adana'da önceki gün 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun 5'inci katında çıktı. Gece yoğun dumana uyanan öğrenciler, odalarının yandığını görünce, balkona kaçıp itfaiyeyi ve yöneticilerini aradı. Yurttaki diğer öğrenciler tahliye edilirken, balkondaki 3 kız öğrenci ise itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı. Panikle yurdu boşaltan diğer gençler çalışmaları korkulu gözlerle izledi. Yangına 3 araçla müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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