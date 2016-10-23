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Yok !

Yok ayı!
'nin ilçesine bağlı Yeşilova köyü sakinleri dün bir sürprizle karşılaştı. Dağlar da aç kalan bir boz köyde bulunan ahırlara ve evlere dadandı. Korkan köy sakinleri durumu Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye giden yetkililer ayıyı uyuşturucu iğne ile bayılttı. Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, bu tür durumlarda vatandaşların kendilerini güvene alıp yetkilileri aramaları gerektiğini söyledi.
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