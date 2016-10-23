Yeni Türkiye'yi kuracağız

Bunca ihanete rağmen cesaretimizi kaybetmedik. İçerden ve dışarıdan bizi hedef alan ekonomik tuzaklara rağmen hedeflerimizden sapmadık. Böyle bir başarı örneği ortaya koymak, dünyada pek az milletin harcıdır.
Vatanımız üzerinde kimse operasyon düşünmesin. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. İşte şu anda güneydoğuda, doğuda hala çılgınlık içinde olan teröristler var. Bölücü terör örgütü. Nereye kaçarsanız kaçın. İnlerinize kadar sizi kovalayacağız. Kovalıyoruz. Artık terör eylemi olduktan sonra değil, olmadan o bataklığı kurutmak suretiyle, bu vatanı inşallah refaha, huzura kavuşturacağız.
Suriye'de 6 yılda 600 bin insan devlet terörünün kurbanı oldu. Buna ses çıkarmayanlar, 'Dabık'ta şu kadar PYD'li, PKK'lı ölmüş' diyor. 600 bin insanın ölümüne sesiniz çıkmıyor. Dabık'taki PKK'lı teröristleri savunuyorsun. Deaş'lı teröristler de var bunların içinde. Hepsi birbirinin aynı. Al birini vur öbürüne.
Artık bu ahlaksız, riyakar oyuna müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konuları tribünden seyretmeyeceğiz. Sahada ve masada olmak için uluslararası hukuk çerçevesinde ne gerekirse onu yapacağız.
Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırımız var. Seyir mi edeceğiz? Cerablus, Rai operasyonu kararlılığımızın ifadesidir. Dabık aynı şekilde. Dabık ile ilgili, Mercidabık'ı okuyun. Şimdi El-Bab, oraya inmeyin diyorlar. Oraya da ineceğiz. Münbiç aynı şekilde. Rakka'da da gereğini yapacağız.
PYD veya YPG ile beraber değil ha; Amerika koalisyon güçleri, terör örgütlerini yanımıza almayacağız. Bunları da kendileriyle konuşuyoruz. Dün Amerikan savunma bakanı buradaydı. Kendileriyle ben de görüştüm. Başbakan, milli savunma bakanımız da görüştü. Irak'ın göz göre göre mezhep temelli iç savaşa gitmesine kayıtsız kalmayacağız.
Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Bin yıllık kardeşimizin, geleceğimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Urfa, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Antep, Hatay'a, bütün buralara bakıp da iştahı kabaranların heveslerini kursaklarında bırakacak irade ve güce hamdolsun fazlasıyla sahibiz.
Türk siyaseti artık bu konuları konuşabilecek tartışabilecek yetkinliğe ulaşmıştır. İnşallah 80 milyon el ele vererek, hiç kimsenin dışlanmadığı, ötekileştirmediği geleceğin Türkiye'sini beraber kuracağız. Bu millet, yokluklara ve imkansızlıklara rağmen 7 düvele meydan okumuş, ama hürriyetinden asla taviz vermemiştir.
HALK GÖĞSÜNÜ UÇAĞA SİPER ETTİ
15 Temmuz'da halkın göğsünü uçak ve tanklara siper ettiğini hatırlatan Erdoğan, "İşte siz o gece göğsünüzü siper ettiniz. 241 şehidimiz oldu. 2 bin 194 gazimiz oldu. Ama bu millet düşmedi. Bu vatan düşmedi. İşte bugün hep beraber yine ayaktayız. Sizler o gece öz yurdunuzda parya olmayacağınızı, 1 dolara vatanını satan insan müsveddelerine bu ülkeyi bırakmayacağınızı gösterdiniz. FETÖ ihanet çetesinin çapulcularına sokakları, meydanları, kışlaları dar ettiniz. Baş veririz, ama başımızı vermeyiz diyerek, ülkemize, demokrasimize, sandıkta tecelli eden iradenize namerdin elini uzattırmadınız. Rabbim, şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen o mübarek kanları pahasına bu ülkeyi tekrar bizlere bağışladı. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, Gazilerimize şifalar diliyorum" dedi.
BİZ MİLLİYİZ
Erdoğan, "Suriye'de 12 milyondan fazla insan evini, köyünü, şehrini terk etti. Geçmişte Halep, Kerkük, Musul bizimdi. Ben Misak-ı Milli dedim diye rahatsız oluyorlar. Ben tarih dersi veriyorum. Bu işin tarihinde bu var. Gazi Mustafa Kemal'in Misak-ı Milli'yi istikamet olarak gösterişi yok mu? Niye birilerinin sesi çıkmıyor, niye rahatsız oluyorlar? Biz milliyiz, yerliyiz, vatanseveriz" dedi.
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