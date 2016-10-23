  1. Şehitler için rekora daldı!

terör örgütlerine ölüm yağdırdı

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün terör örgütü DEAŞ'a ait 8 ve terör örgütü /PYD'ye ait 51 hedef ateş altına alındı.

TSK terör örgütlerine ölüm yağdırdı

Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızın güvenliği için tüm terör unsurlarına ait hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde dün terör örgütü DEAŞ'a ait 8, PYD/YPG adı altında Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü 'ya ait 51 hedef ateş altına alındı. PKK'ya ait olduğu için vurulan noktalar içerisinde barınak ve karargahların da olduğu belirtiliyor.

11 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
'dan yapılan açıklamaya göre oeprasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. TSK, çatışmalarda 4 muhalifin şehit olduğunu 20 muhalifin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan Özgür Suriye Ordusu mensupları 3 PYD/PKK üyesini etkisiz hale getiridi.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 09:39
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