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'dan Peşmerge'ye topçu desteği

'dan gelen son bilgiye göre Türk topçusu DEAŞ'a karşı Peşmerge'ye atış desteği vermeye başladı.

TSKdan Peşmergeye topçu desteği

Barzani'ye bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki kasabasına sabah saatlerinde operasyon başlatmıştı. Son gelişmelerde Reuters'ın geçtiği habere göre Peşmerge güçlerinin Başika'da kontrolü sağladığı bildirilmişti.Başbakan Binali Yıldırım, Başika'daki birliklerden DEAŞ'A karşı top atışlarıyla ilgili olarak "Peşmerge DAEŞ'e karşı destek istedi. Türk askeri obüslerle destek veriyor" dedi.

Bir ABD yetkilisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ı arayarak, Başika'nın DEAŞ'ten temizlendiğini bildirdiğini açıkladı. Ancak çevrede operasyonlar sürüyor.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 17:37
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