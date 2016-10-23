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Teröristbaşı Gülen'in yeğeni bakın nerede bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, İzmir'de saklandığı evde bulundu.

Teröristbaşı Gülenin yeğeni bakın nerede bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'inErzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan yeğeni , İzmir'de saklandığı evde yakalandı.

Hüseyin Gülen'in Erzurum'dan gelen ekiplere teslim edileceği bildirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen'in, İzmir'de bulunduğu bilgisini elde eden İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KANEPENİN ARKASINA SAKLANDI
Yapılan çalışmalarda, Hüseyin Gülen'in Yeşilyurt semtinde bir evde saklandığı tespit edildi. Yapılan baskında, evdeki kanepenin arkasında saklanan Hüseyin Gülen na alındı. Gülen'in Erzurum'dan gelen polis ekiplerine teslim edileceği bildirildi.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 20:46
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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gaffar gaffar

"evdeki kanepenin arkasında saklanan Hüseyin Gülen" şu şahsiyetsizlige bakın arkadaşlar. böyle bir insan tipi onurlu , şahsiyetli, yiğit, müslüman kahraman TÜRK milletine yakışıyor mu? bunların kanı da bozuk. yazıklar olsun. içlerinden bir tane şahsiyetli biri çıkıp ta beni bu hale düşüren alçağa lanet olsun diyemedi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2016 23:22
almanci almanci

ne komik ulan kanepinin degil, kurt olsan tahtanin icine girsen bile yakaliyacagiz sizi allahin izniyle....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2016 22:36
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