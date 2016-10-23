Terörist cenazesine HDP omuz verdi

Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na yönelik operasyonda Erzincan'ın Kemah İlçesi kırsalında çıkan çatışmada İçişleri Bakanlığı'nca hakkında 300 bin lira ödül konulan terörist 20 Ekim'de ölü ele geçirildi. Terörist Selman Tiryaki, ailesiyle DNA eşleşmesi yapıldıktan sonra Diyarbakır'da toprağa verildi. Teröre her fırsatta omuz veren PKK'nın siyasi kanadı HDP de cenazede hainin tabutuna omuz verdi. Terör partisi HDP'nin Diyarbakır MilletvekiliNursel Aydoğan'ın katıldığı cenazede sık sık terör örgütü lehine slogan atıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise tepki çeken görüntülerin ardından düğmeye bastı. Aydoğan hakkında 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
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