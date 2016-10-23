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Soykırım yok dedi vekillik gitti

Soykırım yok dedi vekillik gitti
Almanya Federal Meclisinde 4 ay önce, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarı oylamasında tek ret oyu veren Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Milletvekili , gelecek yılki seçimlerde yeniden milletvekili adayı gösterilmedi. Alman medyası da delegelerin Kudla'yı cezalandırdığını yazdı.
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