  1. Kanalda ceset
  2. Çocuk gelin olmamak için kaçtı

Sır ölüm!

18 yaşında , kaldığı yurdun önünde ölü bulundu. Gencin ettiği iddia edilirken, polis cinayet ihtimalini de değerlendiriyor

Sır ölüm!
İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz cuma gecesi bir üniversitenin elektrik ve elektronik mühendisliği hazırlık sınıfında okuyan Mehmet Semih Günal (18), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Kafasında ve vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan Günal'ın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Öğrenci yurdunda gece görevlisi olarak çalışan 56 yaşındaki Mehmet A., "Olay saatinde yüksek bir ses duydum. Öğrencilerin yangın merdiveninin kapısını sert bir şekilde kapatmış olabileceğini düşünerek yangın merdivenin olduğu bölüme gittim. Balkondan aşağıya doğru baktığımda öğrenciyi yerde yatar halde gördüm. Vakit geçirmeden polislere ve sağlık görevlilerine haber verdim" dedi. 'ın arkadaşları ise gencin sevgilisi ile bir takım sorunlar yaşadığı için ayrıldığını ve bu nedenle bunalımda olduğunu iddia etti. Soruşturma kapsamında; hayatını kaybeden gencin kaza sonucu mu camdan düştüğünün, yoksa mı ettiğinin belirleneceği ifade edildi.

EMİR SOMER
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