İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz cuma gecesi bir üniversitenin elektrik ve elektronik mühendisliği hazırlık sınıfında okuyan MehmetSemih Günal (18), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Kafasında ve vücudununfarklı yerlerinde kırıklar oluşanGünal'ın cansız bedeni hastaneyekaldırıldı. Öğrenci yurdunda gece görevlisi olarak çalışan 56 yaşındaki Mehmet A., "Olay saatinde yüksek bir ses duydum. Öğrencilerin yangınmerdiveninin kapısını sert birşekilde kapatmış olabileceğinidüşünerek yangın merdiveninolduğu bölüme gittim. Balkondanaşağıya doğru baktığımda öğrenciyiyerde yatar halde gördüm. Vakit geçirmeden polislere ve sağlık görevlilerine haber verdim" dedi. Mehmet Semih Günal'ın arkadaşları ise gencin sevgilisi ile bir takımsorunlar yaşadığı için ayrıldığınıve bu nedenle bunalımda olduğunuiddia etti. Soruşturma kapsamında; hayatını kaybeden gencin kaza sonucu mu camdan düştüğünün, yoksa intihar mı ettiğinin belirleneceği ifade edildi.
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