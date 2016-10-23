Şehitler için rekora daldı!

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Encümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde şehitler için dalarak 2 dakika 44saniye ile bir dünya rekoru daha kırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki katı olan 110 metreye dalan Şahika, dalıştan çıkarken bir an bayılma tehlikesi yaşadı. 'Paletli değişken ağırlık' kategorisinde 110 metreye dalış gerçekleştiren Şahika, tek nefesle imkansızı başararak, bir daha kırılması güç olan bir rekora imza attı. Zaferini denizde ekip arkadaşlarıyla, Türk bayrağı ve üzerinde "Şehitlerimiziçin tek nefes, tek yürek" yazan bir pankart açarak kutlayan Şahika Ercümen, şunları söyledi: "2 yıl süren meşakkatli çalışmalar sonucu ülkemize dünya rekoru kazandırdığımız için gururluyuz. Destek veren herkese teşekkürler. Nefesimişehitlerimiz için tuttum ve onlarınçocukları da burada benimleydi. Arkamda tüm Türkiye vardı. Ülkemizin adını terör, darbe ile değil uluslararası başarılarla duyurmak istiyorum."
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