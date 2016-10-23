  1. Mölteci krizi

Şehitler için rekora daldı!

Milli gururumuz , şehitler için Şehitler Köprüsü’nün iki kat derinine daldı. Tek nefeste 110 metre ile dünya rekorunu kırdı

Şehitler için rekora daldı!
Serbest Dünya Rekortmeni , Antalya'nın Kaş ilçesinde şehitler için dalarak 2 dakika 44 saniye ile bir dünya rekoru daha kırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki katı olan 110 metreye dalan Şahika, dalıştan çıkarken bir an bayılma tehlikesi yaşadı. 'Paletli değişken ağırlık' kategorisinde 110 metreye dalış gerçekleştiren Şahika, tek nefesle imkansızı başararak, bir daha kırılması güç olan bir rekora imza attı. Zaferini denizde ekip arkadaşlarıyla, Türk bayrağı ve üzerinde "Şehitlerimiz için tek nefes, tek yürek" yazan bir pankart açarak kutlayan Şahika Ercümen, şunları söyledi: "2 yıl süren meşakkatli çalışmalar sonucu ülkemize dünya rekoru kazandırdığımız için gururluyuz. Destek veren herkese teşekkürler. Nefesimi şehitlerimiz için tuttum ve onların çocukları da burada benimleydi. Arkamda tüm Türkiye vardı. Ülkemizin adını terör, darbe ile değil uluslararası başarılarla duyurmak istiyorum."
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