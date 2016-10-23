PKK ininde NATO silahı

Yüksekova’da PKK’nın inlerine girildi. Terör örgütüne ait yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi. Silahlardan birinin ABD ile İngiliz Ordusu’nda kullanılan ve sadece NATO standartlarına uygun mermisi olan olması dikkat çekti
HakkariYüksekovakırsalında düzenlenenoperasyonda PKK'ya ait çoksayıda silah ve mühimmatınyanı sıra yaşam malzemesiele geçirildi. Yüksekova DilekliHisardağı bölgesinde Dağ veKomando Tugay Komutanlığıtarafından düzenlenen operasyonda7 Kaleşnikof, 2 PKMS Rus yapısı Makineli tüfek, 2havan, 2 Dragunov, 1 M4A1, 1 RPG-7, 26 Anti-tank, 1hilti, 1 spiral, 50 adet 60 mm ilk havan mühimmatı,4 gaz maskesi, 8 filtre, 68 el bombası, 5 tüp, 1 çanakanten, 2 YAESU telsiz muhtelif yiyecek, 1 kıymaçekme makinası, 1 video kamera, örgütsel döküman, 3şemsiye, 1 testere, 50 sevk fişeği, 26 Kaleşnikof şarjör,4 HK-33 şarjör, 10 Dragunov şarjör, 1 doçka sehpası,1 elektrikli fırın ele geçirildi. Ele geçirilen silahlararasında M4A1 tüfeği olması dikkat çekti.
NATO SİLAHI, NATO ÜLKESİNE KARŞI
Son teknoloji kullanılarak hazırlanan silahın en çok ABD ve İngiliz ordusunda kullanıldığı ve özel envanter olarak bulundurulduğu belirtildi. Sadece özel harekâtçıaskerlere verilen silahın şarjörünün ise sadece NATO üyesi ülkeler ürettiği askeri malzemelerde kullandığı standartlara uygun olarak hazırlanan STANAG5,56X45mm NATO mermileri ile doldurulduğu ortaya çıktı. NATO silahının, NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı kullanılması ise kafalarda ABD'nin terör örgütü PKK ve PYD'ye yaptığı yardımlarla ilgili soruları akıllara getirdi.
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