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Yüksekova’da ’nın inlerine girildi. Terör örgütüne ait yüzlerce ve ele geçirildi. Silahlardan birinin ABD ile İngiliz Ordusu’nda kullanılan ve sadece standartlarına uygun mermisi olan olması dikkat çekti

PKK ininde NATO silahı
Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen operasyonda 'ya ait çok sayıda ve ın yanı sıra yaşam malzemesi ele geçirildi. Yüksekova Dilekli Hisardağı bölgesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 7 Kaleşnikof, 2 PKMS Rus yapısı Makineli tüfek, 2 havan, 2 Dragunov, 1 M4A1, 1 RPG-7, 26 Anti-tank, 1 hilti, 1 spiral, 50 adet 60 mm ilk havan mühimmatı, 4 gaz maskesi, 8 filtre, 68 el bombası, 5 tüp, 1 çanak anten, 2 YAESU telsiz muhtelif yiyecek, 1 kıyma çekme makinası, 1 video kamera, örgütsel döküman, 3 şemsiye, 1 testere, 50 sevk fişeği, 26 Kaleşnikof şarjör, 4 HK-33 şarjör, 10 Dragunov şarjör, 1 doçka sehpası, 1 elektrikli fırın ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında M4A1 tüfeği olması dikkat çekti.
PKK cephaneliğinde dikkat çeken silah!


NATO SİLAHI, NATO ÜLKESİNE KARŞI
Son teknoloji kullanılarak hazırlanan silahın en çok ABD ve İngiliz ordusunda kullanıldığı ve özel envanter olarak bulundurulduğu belirtildi. Sadece özel harekâtçı askerlere verilen silahın şarjörünün ise sadece üyesi ülkeler ürettiği askeri malzemelerde kullandığı standartlara uygun olarak hazırlanan STANAG 5,56X45mm NATO mermileri ile doldurulduğu ortaya çıktı. NATO silahının, NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı kullanılması ise kafalarda ABD'nin terör örgütü PKK ve PYD'ye yaptığı yardımlarla ilgili soruları akıllara getirdi.
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