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’ya gidiyorum onay alıp geleceğim

lar Ankara’daki toplantısını anlattı: “ örgüt larını ve cuntacı komutanları topladı. Tüm planlar yapıldı. Öksüz boş bir odada Gülen’e telefon açtı. Sonra da ‘Ben ’ya gidiyorum. Onay alıp geleceğim’ diyerek darbenin startını verdi...

Pensilvanya’ya gidiyorum onay alıp geleceğim
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianamesi mahkemeye sunuldu. 'in "Örgüt elebaşı" olarak "Birinci sanık" olduğu iddianamede 267 sanık yer aldı. İddianamede yer alan ve Gülen'in iadesi için delil olarak da gösterilen, Kuzgun ve Şapka kod adlı ların leri ise nin ayrıntılarını ortaya çıkardı. İfadelere göre; aralarında Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Koramiral Ömer Faruk Harmancık, Albay Bilal Akyüz ve Kurmay Yarbay Barış Avıalan ile diğer darbeci subaylar, aralarında 'ün de bulunduğu örgüt larıyla birlikte Ankara'daki lüks villada toplandı.

BOŞ ODADA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Darbe planı burada detaylı olarak yapılırken, Adil Öksüz hepsini tek tek denetledi. Öksüz, ilk işlerden birinin görevlendirme verilecek kuvvetlerle halen cezaevlerinde bulunan FETÖ üyelerini çıkartmak olacağını söyledi. Öksüz, darbenin halka rağmen başarılı olamayabileceği görüşü dile getirildiğinde ise "Bu tür olumsuz düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım. Bu iş olumlu sonuçlanacaktır" şeklinde müdahale etti. Kuzgun'un ifadesine göre plan tamamlandıktan sonra Öksüz, Fetullah Gülen'i kastederek "Arkadaşlar biraz önce içerideki odadan büyüğümüzle görüştüm. Sizlere selamı var. Ben Cumartesi veya Pazar İstanbul'da olacağım, oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa Salı günü büyüğümüzle görüşüp Çarşamba veya Perşembe döneceğim" dedi. Ardından 'ye giden Öksüz, darbe planlarını Fetullah Gülen'e onaylatıp, darbeyi yönetmek için Türkiye'ye geri döndü.

ERDOĞAN'I KAÇIRACAKLARDI
FETÖ'nün darbe planına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da olması halinde Özel Kuvvetler tarafından bir helikopterle alınarak, açık denizde bekleyecek bir gemiye götürülecekti. Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan gibi isimler de darbenin merkezi Akıncı Üssü'ne alınacaktı.

Adil Öksüz'ün yakalanması için Türk hackerlar da devreye girdi. Türk hackerlar Öksüz'ün mail kullanması halinde yakalamak için özel bir ekip oluşturdu.



Gizli tanık ifadelerine göre Pensilvanyalı sahtekar, 15 Temmuz darbe girişiminin emrini bizzat verdi.
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