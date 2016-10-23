Gizlitanıklar Ankara’daki darbe toplantısını anlattı: “Adil Öksüz örgüt imamlarını ve cuntacı komutanları topladı. Tüm planlar yapıldı. Öksüz boş bir odada Gülen’e telefon açtı. Sonra da ‘Ben Pensilvanya’ya gidiyorum. Onay alıp geleceğim’ diyerek darbenin startını verdi...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık FETÖ iddianamesi mahkemeye sunuldu. Fetullah Gülen'in "Örgüt elebaşı" olarak"Birinci sanık" olduğu iddianamede 267 sanık yer aldı. İddianamede yer alan ve Gülen'in iadesi için delil olarak da gösterilen, Kuzgun ve Şapka kod adlı gizlitanıkların ifadeleri ise darbenin ayrıntılarını ortaya çıkardı. İfadelere göre; aralarında Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Koramiral Ömer Faruk Harmancık, Albay Bilal Akyüz ve Kurmay Yarbay Barış Avıalan ile diğer darbeci subaylar, aralarında Adil Öksüz'ün de bulunduğu örgüt imamlarıyla birlikte Ankara'daki lüks villada toplandı.
BOŞ ODADA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Darbe planı burada detaylı olarak yapılırken, Adil Öksüz hepsini tek tek denetledi. Öksüz, ilk işlerden birinin görevlendirme verilecek kuvvetlerle halen cezaevlerinde bulunan FETÖ üyelerini çıkartmak olacağını söyledi. Öksüz, darbenin halka rağmen başarılı olamayabileceği görüşü dile getirildiğinde ise "Bu tür olumsuz düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım. Bu iş olumlusonuçlanacaktır" şeklinde müdahale etti. Kuzgun'un ifadesine göre plan tamamlandıktan sonra Öksüz, Fetullah Gülen'i kastederek "Arkadaşlar birazönce içerideki odadan büyüğümüzlegörüştüm. Sizlere selamı var. Ben Cumartesi veya Pazar İstanbul'da olacağım, oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa Salı günü büyüğümüzlegörüşüp Çarşamba veya Perşembedöneceğim" dedi. Ardından ABD'ye giden Öksüz, darbe planlarınıFetullah Gülen'e onaylatıp, darbeyi yönetmek için Türkiye'ye geri döndü.
ERDOĞAN'IKAÇIRACAKLARDI FETÖ'nün darbe planına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da olması halinde Özel Kuvvetler tarafından bir helikopterle alınarak, açık denizde bekleyecek bir gemiye götürülecekti. Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan gibi isimler de darbenin merkezi Akıncı Üssü'ne alınacaktı.
Adil Öksüz'ünyakalanması içinTürk hackerlar dadevreye girdi. Türkhackerlar Öksüz'ünmail kullanmasıhalinde yakalamakiçin özel bir ekipoluşturdu.
Gizli tanık ifadelerinegöre Pensilvanyalısahtekar, 15 Temmuzdarbe girişiminin emrini bizzat verdi.
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