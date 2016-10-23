Öz sahtekar

Antalya'da 2014 yılında Ahmet Özdemir isimli bir kişi kendisini 'Evliya torunuyum' ve 'Doğaüstügüçlerim var' diye tanıttı. Engelli insanları sağlığına kavuşturabileceğini iddia etti. Eski milli hentbolcu B.D. ise Özdemir'e inandı. B.D. engelli bir yakınının iyileşmesi için Özdemir ile görüşerek tam 38 bin lirasını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayınca da şikayetçi oldu. Başından geçenleri ise şöyle anlattı: "Evliya dedesinin kendisine el verdiği için üstün meziyetleri olduğunu anlattı. Yoksul bir aileye yardım edersem bunu engelleyeceğini söyledi. Engelli yakınımı iyileştirme karşılığında yoksulların hesabına para yatırmamı istedi. Bana verdiği banka hesaplarına toplam 38bin 649 TL yatırdım." Bunun üzerine Ahmet Özdemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak bir türlü bulunamadı. Özdemir'in ağına takılan bir başka isim ise bir şirketin üst düzey yöneticisi olarak görev yapan Melike K., oldu. Melike K., zihinsel engelli kardeşinin iyileşmesi için Özdemir ile görüştü.
AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU
Özdemir, tedavi karşılığında cinsel ilişkiye girmeleri gerektiğini söyledi. Melike K., karşı çıktı. Bunun üzerine Ahmet Özdemir, "Benimleevlenirsen kardeşin iyileşir" dedi. Melike K., ise kardeşinin iyileşmesi için teklifi kabul etti. İkili nişanlandı. Bu sürede Melike K.,Ahmet Özdemir'in verdiği banka hesaplarına230 bin lira yatırdı. Ancak bir süre sonra Özdemir ortalıktan kayboldu. Melike K., de sahte evliya torunu Özdemir'den şikayetçi oldu. Polis, Özdemir'in peşine düştü.
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