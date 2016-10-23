O hayvanlar koruma altında

Geçtiğimiz aylarda operasyonlar kapsamında ele geçirilen tarantulalar, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde koruma altına alındı. Koruma altına alınanlar arasında ünlü klip yönetmeni Murad Küçük'e ait hayvanlar da bulunuyor. Küçük'ünAtaşehir'de bulunan evine düzenlenen operasyonda1 şahin, 2 atmaca, 1 geko cinsi kertenkele, 7tarantula, 1 sakallı ejder, 1 baykuş, 1 gelincik, 1'ipiton 2 yılan ve 1 bukalemun ele geçirilmişti. Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Ülkemizde yaban hayvanlarının evde beslenmesi ya da ticarette kullanılması yasak. Düzenlenen operasyonlarda yaban hayatı hayvanlarının ev ortamında bakıldığına rastlıyoruz" diye konuştu.
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