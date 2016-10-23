  1. Çocuk gelin olmamak için kaçtı
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O hayvanlar koruma altında

O hayvanlar koruma altında
Geçtiğimiz aylarda operasyonlar kapsamında ele geçirilen lar, Kocaeli'nin ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde koruma altına alındı. Koruma altına alınanlar arasında ünlü klip yönetmeni Murad Küçük'e ait hayvanlar da bulunuyor. Küçük'ün Ataşehir'de bulunan evine düzenlenen operasyonda 1 şahin, 2 atmaca, 1 geko cinsi kertenkele, 7 tarantula, 1 sakallı ejder, 1 baykuş, 1 gelincik, 1'i piton 2 yılan ve 1 bukalemun ele geçirilmişti. Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Ülkemizde yaban hayvanlarının evde beslenmesi ya da ticarette kullanılması yasak. Düzenlenen operasyonlarda yaban hayatı hayvanlarının ev ortamında bakıldığına rastlıyoruz" diye konuştu.
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