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çi ellerinde patladı!

Türkiye, 15 Temmuz’da gerçekleşen son darbe girişimini halkın büyük sağduyusuyla atlatırken, şimdi de toplumun farklı kesimlerini birbirine düşürmeye yönelik çabalara hız verildi. Aynı gün İstanbul’un iki farklı noktasında kaynaklı kışkırtma çabalarına karşı halk oyuna gelmezken, “lere saldırı” iddiasını ortaya atanların u kendi ellerinde patladı.

Mezhepçi provokasyon ellerinde patladı!

çi söylemleri ve provokatif çıkışlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Milletvekili , son olarak Bağcılar'da sahneye çıktı. Malatya Akçadağ Güneşli Köyü Derneği tarafından düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katılan Erdem, bu sırada kendisini protesto etmek isteyen vatandaşların gelişini fırsat bilerek periscope yayınında, yeni bir 'Madımak saldırısı' iddiasıyla da bulundu.

Erdem, "İçeriye taş atıyorlar. İstanbul'un göbeğinde Bağcılar'da saldırı altındayız. Arkadaşımız yaralı şekilde geldi. Bağcılar'da devlet yok. Burada devlet yok. Tamamen provokasyon. Bizleri linç etmeye çalışıyorlar. Bir Madımak'la karşı karşıyayız. Devlet yok, polis yok." iddiasında bulundu. Ancak Erdem'in vatandaşları sosyal medya üzerinden tahrik etme çabası, polisin olay yerinde önlem almasıyla önlendi. Protestocu vatandaşlar evlerine yönlendirilirken, Erdem de dernekten kendi aracıyla sorunsuz bir şekilde ayrıldı.

Mezhepçi söylemleri ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne verdiği destekle tanınan Erdem, daha önce de Türkiye ile İran arasında savaş çıkması durumunda İran'ın tarafını tutacağını açıklamış, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e leri katlettiği iddiasıyla hakaretler savurmuştu.

ALEVİLERE SALDIRI YALANI ÇABUK SÖNDÜ
İstanbul merkezli bir başka mezhepçi komplo ise Nişantaşı'nda kurgulandı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Baki Düzgün, 23 Ocak gecesi 01:46 sularında Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Canlar Şişli Bomonti'de otelde, saldırıya uğradık, 30 kişilik bir grup 'Allahu ekber' sloganıyla otelin önünde ve daha sonra daha geniş bir alan, Aytemiz petrolün önüne geçtiler ve slogan atmaya devam ediyorlar… Emniyet güçleri geldi..." iddiasında bulundu.

Düzgün'ün bu paylaşımı yapmasının ardından cep telefonunu arayan vatandaşlar kendisine ulaşamazken, Düzgün'ün kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdığı görüldü. 23 Ekim gecesi de Big Box isimli aynı otelde konaklayan Düzgün'ün çevredeki Emniyet güçlerine herhangi bir ihbarda bulunmadığı öğrenilirken, ne otel çalışanlarının ne de çevredeki vatandaşların tekbir sesleri ve saldırı içeren bir olaya şahit olmadığı öğrenildi.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 21:53
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Abidjan Abidjan

Bu adam PKK den daha tehlikleli ama onun da zamani gelecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2016 23:33
okur-yazar okur-yazar

o evlerine gittiler denilen şahıslar kim sahi ne işleri varmış orada. birlikte bir senaryoyu oynamak üzere oraya gelmiş asıl provokatörler onlar olamaz mı. hani adamın birine komedi türünden silahlı bir saldırı düzenlenmişti ya o misal

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2016 22:45
sabır sabır

Bunların içinde hiç insan yok mu. Bunlar yeryüzünü karıştırmak için mi yaratıldı. Gerçi cevap yazınca adam olduklarını sanacaklar. Hain yetiştirme yuvası mı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2016 22:28
mehmet mehmet

Kesin o camları kıranlarda kendi adamlarıdır,bunlar düpedüz milleti birbirine sokmaya çalışıyor gereği yapılmalıdır....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2016 22:27
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