Mezhepçi provokasyon ellerinde patladı!

Mezhepçi söylemleri ve provokatif çıkışlarıyla gündemden düşmeyen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, son olarak Bağcılar'da sahneye çıktı. Malatya Akçadağ Güneşli Köyü Derneği tarafından düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katılan Erdem, bu sırada kendisini protesto etmek isteyen vatandaşların gelişini fırsat bilerek periscope yayınında, yeni bir 'Madımak saldırısı' iddiasıyla provokasyonda bulundu.



Erdem, "İçeriye taş atıyorlar. İstanbul'un göbeğinde Bağcılar'da saldırı altındayız. Arkadaşımız yaralı şekilde geldi. Bağcılar'da devlet yok. Burada devlet yok. Tamamen provokasyon. Bizleri linç etmeye çalışıyorlar. Bir Madımak'la karşı karşıyayız. Devlet yok, polis yok." iddiasında bulundu. Ancak Erdem'in vatandaşları sosyal medya üzerinden tahrik etme çabası, polisin olay yerinde önlem almasıyla önlendi. Protestocu vatandaşlar evlerine yönlendirilirken, Erdem de dernekten kendi aracıyla sorunsuz bir şekilde ayrıldı.

Mezhepçi söylemleri ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne verdiği destekle tanınan Erdem, daha önce de Türkiye ile İran arasında savaş çıkması durumunda İran'ın tarafını tutacağını açıklamış, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e Alevileri katlettiği iddiasıyla hakaretler savurmuştu.





ALEVİLERE SALDIRI YALANI ÇABUK SÖNDÜ

İstanbul merkezli bir başka mezhepçi komplo ise Nişantaşı'nda kurgulandı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Baki Düzgün, 23 Ocak gecesi 01:46 sularında Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Canlar Şişli Bomonti'de otelde, saldırıya uğradık, 30 kişilik bir grup 'Allahu ekber' sloganıyla otelin önünde ve daha sonra daha geniş bir alan, Aytemiz petrolün önüne geçtiler ve slogan atmaya devam ediyorlar… Emniyet güçleri geldi..." iddiasında bulundu.

Düzgün'ün bu paylaşımı yapmasının ardından cep telefonunu arayan vatandaşlar kendisine ulaşamazken, Düzgün'ün kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdığı görüldü. 23 Ekim gecesi de Big Box isimli aynı otelde konaklayan Düzgün'ün çevredeki Emniyet güçlerine herhangi bir ihbarda bulunmadığı öğrenilirken, ne otel çalışanlarının ne de çevredeki vatandaşların tekbir sesleri ve saldırı içeren bir olaya şahit olmadığı öğrenildi.

