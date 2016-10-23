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  2. Sır ölüm!

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Kanalda ceset
Şanlıurfa'da önceki gün sulama ına balık avlamaya gidenler, çekilen suda hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler tarafından yapılan incelemede 60- 65 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde kimlik çıkmayan, darp ve kesik izi bulunmayan kişinin cesedi, kanaldan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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