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İşte kaçak ’cü sayısı!

Adalet Bakanı , soruşturmalarına ilişkin ‘3 bin 907 şüpheli hala aranıyor’ dedi.

İşte kaçak FETÖ’cü sayısı!

AK Parti'nin Afyonkarahisar kampının ilk gününde ana gündem maddesi, Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadeleydi. Adalet Bakanı , soruşturmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

3 BİN 907 ŞÜPHELİ HALA ARANIYOR
Darbe girişiminin ardından 35 binden fazla kişinin tutuklandığını söyleyen Bozdağ , yaklaşık 26 bin kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi. Bugüne kadar 82 bin kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Bozdağ, 3 bin 907 kişinin de arandığını açıkladı.

500 BİN DİJİTAL VERİ ELE GEÇİRİLDİ
Bozdağ, soruşturmada el koyulan bilgisayar ve cep telefonlarından 500 bin dijital verinin ele geçirildiğini belirtti. Bu delillerin daha hızlı incelenebilmesi için Adli Tıp bünyesinde Bilişim İhtisas Dairesi kurulduğunu söyledi.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 19:24
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