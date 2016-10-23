İlk yardım!

Kocaeli İzmit'te oldukça şaşırtıcı bir olay yaşandı. Seyir halindeyken aküsü azalan elektrikli bisiklete, aynı istikamette giden bir motosiklet sürücüsü yardımcı olmak istedi. Eli ve ayağı ile bisiklete takviyede bulunan sürücü tehlikeye aldırış etmedi. Yaklaşık 2 kilometre bu şekilde giden sürücüler gözden kayboldu.



ABBAS ÇAKAR