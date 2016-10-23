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İki lider güven veriyor

İki lider güven veriyor
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in aralarındaki karşılıklı güveni yeniden canlandırmak açısından büyük yol aldığını söyledi. Peskov, "İki lider, bölgedeki durum ve ikili ilişkilere dair en hassas konuları görüşüyor. Bu da yüksek bir güven seviyesinin göstergesidir ve son derece önemlidir" dedi.
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