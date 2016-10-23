HDP milletvekillerine soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Siirt'in Kurtalan kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist Seyfettin Oynak'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defin törenine katılan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

Baluken ve Aydoğan ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de katıldığı cenazede teröristin fotoğrafı taşınmış, tabutun üstüne terör örgütünü simgeleyen bez parçaları örtülmüş, terör örgütü lehine slogan atılmıştı.