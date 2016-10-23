Gelin haşlama!

Dünyaevine girmeye hazırlanan genç kadının başına gelenler bu kadarına pes dedirtti. Funda Demir Akbaş, nişanlısıyla evlenmeye karar verdi. Hazırlıklar başladı. Düğün geldiçattı. Genç kadın, nihah törenininbir gün öncesinde cilt bakımıyaptırmak için kuaföre gitti. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Buhar makinesinden çıkan kaynar su Akbaş'ın boğazını yaktı. Talihsiz olay Aydın'ın Efeler ilçesinde, yaşandı. Düğünden bir gün önce cilt bakımı için kuaföre giden Funda Demir Akbaş, yüzüne buhar tutulduğu sırada, buhar makinesinden bir anda çıkan kaynar su boğazını haşladı. Kadın neye uğradığını şaşardı. Olayın ardındaneşi Ömer Akbaş'ın yardımıylahastaneye giden gelinin boynundaikinci dereceden yanık oluştu.
İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU
'ACILAR İÇİNDE GEÇİRDİM'
Kaynar su boynuna boşalınca acı içerisinde koltuktan fırladığını söyleyen Akbaş, "Çığlıklarıma koşup gelen kuaförün sahibi, alaycı bir şekilde, 'bir şey olmaz, düğün günü mutlu olman lazım, geçer' diyerek geçiştirdi. Düğünü erteleme şansım olmadığı için gelinliğimden bir parça keserek boynumdaki yarayı kapatacak aksesuar yaptırdık. Düğünümüacılar içinde geçirdim" dedi. Akbaş'ın şikayetçi olduğu kuaför Y. D. ise sorunun kendilerinden değil buhar makinesinden kaynaklandığını söyledi.
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