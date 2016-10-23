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Gelin haşlama!

ünden bir gün önce kuaföre giden , akılalmaz bir olay yaşadı. Buhar makinesinden çıkan kaynar su, genç kadının ını haşladı

Gelin haşlama!
Dünyaevine girmeye hazırlanan genç kadının başına gelenler bu kadarına pes dedirtti. , nişanlısıyla evlenmeye karar verdi. lar başladı. Düğün geldi çattı. Genç kadın, nihah töreninin bir gün öncesinde cilt bakımı yaptırmak için kuaföre gitti. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Buhar makinesinden çıkan kaynar su Akbaş'ın ını yaktı. Talihsiz olay 'ın ilçesinde, yaşandı. den bir gün önce cilt bakımı için kuaföre giden Funda Demir Akbaş, yüzüne buhar tutulduğu sırada, buhar makinesinden bir anda çıkan kaynar su boğazını haşladı. Kadın neye uğradığını şaşardı. Olayın ardından eşi Ömer Akbaş'ın yardımıyla hastaneye giden gelinin boynunda ikinci dereceden yanık oluştu.

İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU


'ACILAR İÇİNDE GEÇİRDİM'
Kaynar su boynuna boşalınca acı içerisinde koltuktan fırladığını söyleyen Akbaş, "Çığlıklarıma koşup gelen kuaförün sahibi, alaycı bir şekilde, 'bir şey olmaz, düğün günü mutlu olman lazım, geçer' diyerek geçiştirdi. Düğünü erteleme şansım olmadığı için gelinliğimden bir parça keserek boynumdaki yarayı kapatacak aksesuar yaptırdık. Düğünümü acılar içinde geçirdim" dedi. Akbaş'ın şikayetçi olduğu kuaför Y. D. ise sorunun kendilerinden değil buhar makinesinden kaynaklandığını söyledi.

TOLGA TEKİN
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