Gamze dünyanın bileğini büktü

17 yaşındaki Gamze Çınar, 38'inci Dünya Bilek GüreşiŞampiyonası'nda ikinciolarak göğsümüzü kabarttı. Lise 4'üncü sınıf öğrencisi olan Gamze madalyalarının sayısını her yarışta artırırken, keşfedilme hikayesini şöyle anlattı: "6 yıl önce Sivas'tan Samsun'a geldik. Burada liseye başladım. Sınıftaki erkekleri bile bilekgüreşinde yeniyordum. Bu, babamın dikkatini çekmiş. Güreş yapabileceğimi düşünmüş. Kendisinin hayalini ben gerçekleştirdim. Türkiye'de veAvrupa'daki şampiyonalardamadalyalar aldım. Dünya ikincisi oldum. Şimdiki hedefim ise dünya birincisi olmak."
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