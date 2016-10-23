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Gamze dünyanın bileğini büktü

Gamze dünyanın bileğini büktü
17 yaşındaki , 38'inci Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci olarak göğsümüzü kabarttı. Lise 4'üncü sınıf öğrencisi olan Gamze madalyalarının sayısını her yarışta artırırken, keşfedilme hikayesini şöyle anlattı: "6 yıl önce Sivas'tan Samsun'a geldik. Burada liseye başladım. Sınıftaki erkekleri bile bilek güreşinde yeniyordum. Bu, babamın dikkatini çekmiş. Güreş yapabileceğimi düşünmüş. Kendisinin hayalini ben gerçekleştirdim. Türkiye'de ve Avrupa'daki şampiyonalarda madalyalar aldım. Dünya ikincisi oldum. Şimdiki hedefim ise dünya birincisi olmak."
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