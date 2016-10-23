Fuhuş çetesine ağır darbe!

Adana merkezli bir fuhuşçetesinin, kentin yanı sıra Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta çocuklarını kaçırdığı ve darp ettiği kadınların çıplak fotoğraflarını çekerek tehdit ve şantajla fuhuşa zorladığı bilgisine ulaştı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen polis, çete lideri "Kedi Ömer" lakaplı Ömer B. ve 14 yaşındaki kızı E.B. ile beraber 13 kişilik suç örgütünü çökertti. Öte yandan Çete liderinin evine, sadece fuhuş yapmak için arayan kişilerle konuşulan özel telefon aldığı ortaya çıktı. Telefonlara da daha önceden suç kaydı bulunan 14 kızı E.B'nin baktığı, müşterilerle pazarlık yaparak kadınları adreslere gönderdiği, bazı kadınların da babasından gizli pazarlayıp parayı kendisinin aldığı belirlendi.
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