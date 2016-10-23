Eski Galatasaraylı kurtarılamadı

İstanbul Beylikdüzü'nde önceki gün bir kafenin önünde tartıştığı Cengiz E., tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan Silivrispor'un profesyonel futbolcusu 21 yaşındaki Burhan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç futbolcunun cenazesi otopsiişlemleri için Adli Tıp Kurumu'nagötürüldü. Yıldız'ın buradaki işlemlerinintamamlanmasının ardından toprağaverileceği öğrenildi. İstanbulspor'da futbol hayatına başlayan ve 2011 yılında profesyonel olan Burhan Yıldız'ın, daha öncedenGalatasaray forması giydiği öğrenildi.
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