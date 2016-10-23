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Eski Galatasaraylı kurtarılamadı

İstanbul 'nde önceki gün bir kafenin önünde tartıştığı Cengiz E., tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan Silivrispor'un profesyonel futbolcusu 21 yaşındaki Burhan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç futbolcunun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yıldız'ın buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi. spor'da futbol hayatına başlayan ve 2011 yılında profesyonel olan Burhan Yıldız'ın, daha önceden Galatasaray forması giydiği öğrenildi.
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