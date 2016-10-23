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nde oluyor

Erkek berberinde traş oluyor
Balıkesir 'te yaşayan , 7 yıl önce kısa bir saç modeli istedi. Ancak bayan kuaförlerinde istediği modeli kestiremedi. Bunun üzerine nin kesimini denemeye karar verdi. 7 yıldır saç kesimlerini erkek berberinde yaptırdığını belirten Bölükbaşı, "İlk zamanlar erkek müşteriler tuhaf karşılıyorlardı. Ama artık alıştılar" diye konuştu.
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