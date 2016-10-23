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Katar Emiri ile görüştü

, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme, Huber Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesi saat 14.15'de basına kapalı olarak başladı.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 16:02
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