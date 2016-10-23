Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

29 / 14
28 / 14
19 / 7
17 / 0
22 / 6
24 / 6
20 / 9
28 / 19
16 / 3
20 / 12
26 / 15
21 / 9
19 / 9
28 / 8
18 / 2
19 / 11
23 / 6
18 / 3
17 / 4
25 / 9
22 / 12
22 / 14
20 / 4
21 / 3
23 / 11
27 / 8
18 / 10
20 / 12
25 / 6
21 / 6
16 / 3
17 / 9
26 / 12
22 / 14
21 / 4
20 / 9
26 / 13
17 / 10
22 / 7
21 / 14
23 / 17
28 / 12
21 / 8
23 / 4
13 / 3
18 / 5
22 / 2
20 / 4
20 / 12
22 / 4
27 / 15
21 / 13
21 / 9
18 / 6
23 / 8
24 / 13
25 / 16
27 / 18
25 / 11
22 / 8
19 / 7
21 / 4
23 / 12
28 / 12
21 / 13
22 / 11
20 / 12
26 / 13
18 / 13
20 / 4
29 / 16
22 / 11
20 / 14
23 / 4
21 / 16
25 / 7
18 / 8
17 / 4
21 / 14
20 / 4
17 / 12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesi saat 14.15'de basına kapalı olarak başladı.
- 23 Ekim 2016, Pazar 16:02
-
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.