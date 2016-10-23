  1. Sır ölüm!
  2. O hayvanlar koruma altında

olmamak için kaçtı

Çocuk gelin olmamak için kaçtı
Çocuk gelinler Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Bu kez 'da evlendirilmek istenen çocuk yaştaki kız, çareyi jandarmaya sığınmakta buldu. Olay, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarafından zorla teyzesinin oğluyla evlendirilmek istenen 15 yaşındaki C.K. evden kaçtı. Büyük korku yaşayan genç kız çareyi jandarmaya sığınmakta buldu. C.K., jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınırken, kızı zorla k isteyen ailelerle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada C.K.'nın mahkeme kararıyla sığınma evine gönderildiği öğrenildi.
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