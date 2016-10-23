Çocuk gelin olmamak için kaçtı

Çocuk gelinler Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Bu kez Tekirdağ'da zorla evlendirilmek istenen çocuk yaştaki kız, çareyi jandarmaya sığınmakta buldu. Olay, Çerkezköyilçesine bağlı KızılpınarMahallesi'nde meydanageldi. İddiaya göre,ailesi tarafından zorlateyzesinin oğluylaevlendirilmek istenen15 yaşındaki C.K. evdenkaçtı. Büyük korkuyaşayan genç kız çareyijandarmaya sığınmaktabuldu. C.K., jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınırken, kızı zorla evlendirmek isteyen ailelerle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada C.K.'nın mahkeme kararıyla sığınma evine gönderildiği öğrenildi.
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