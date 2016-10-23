Cerablus’un meleği

Türk Silahlı Kuvvetleri, ÖSO'ya verdiğidestekle Cerablus'u kanlı terör örgütüDEAŞ'tan temizledi. Türkiye, terördenarınan kente sağlık yardımı da gönderdi.Bölgeye giden ekipte bulunan AcilTıp Teknisyeni Sibel Öztürk'e tümTürkiye'den takdir dolu mesajlargeldi. Öyle ki kısa sürede herkesingönlünü kazanan Öztürk, Twitter'da"TurkishAngel" etiketiyle gündemdendüşmedi. Gördüğü ilgi karşısında şaşkınolduğu belirten Sibel Öztürk, şunlarısöyledi: "İşimizi severek yapıyoruz.Suriyeliler de bizden çok memnun..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.