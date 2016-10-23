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’un meleği

Cerablus’un meleği
Türk Silahlı Kuvvetleri, ÖSO'ya verdiği destekle 'u kanlı terör örgütü DEAŞ'tan temizledi. Türkiye, terörden arınan kente sağlık yardımı da gönderdi. Bölgeye giden ekipte bulunan Acil Tıp Teknisyeni Sibel Öztürk'e tüm Türkiye'den takdir dolu mesajlar geldi. Öyle ki kısa sürede herkesin gönlünü kazanan Öztürk, Twitter'da "TurkishAngel" etiketiyle gündemden düşmedi. Gördüğü ilgi karşısında şaşkın olduğu belirten , şunları söyledi: "İşimizi severek yapıyoruz. Suriyeliler de bizden çok memnun..."
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