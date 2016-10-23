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'de ve il eş başkanlarına gözaltı

merkezde bu sabah operasyon yapıldı. Operasyonda ve ilçe başkanları da gözaltına alındı.

Bingölde HDP ve DBP il eş başkanlarına gözaltı

'de yapılan operasyonlarda, aralarında ve il eş başkanları ile parti meclisi üyelerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen bir soruşturma kapsamında Bingöl kent merkezi ve Genç ilçesinde bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında HDP Bingöl il eş başkanları Mahmut Bozan, Zerin Berdibek, DBP il eş başkanları Zeynep Yurtsever, Feyzullah Şeyhanlıoğlu ve HDP ile DBP Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Bingöl Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 18:20
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