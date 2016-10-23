Başkanlık mesajı

ŞANLI DİRENİŞ
Toplantımızı 15 Temmuz şanlı direnişinin yol göstericiliğinde yeni bir heyecanla gerçekleştiriyoruz. O gece elhamdülillah hepimiz üzerimize düşeni hakkıyla yaptık. AK Parti Cumhuriyeti büyüttükçe, hasımları da darbeleri büyüttü. FETÖ, PKK, DEAŞ teröründe de tek bir yan var. Kutlu yürüyüşümüzü durdurmak. Durmayacağız, yorulmayacağız, bu kutlu yürüyüşü onurla, gururla sürdüreceğiz.
15 TEMMUZ
Yaşadığımız tehlike, mevcut anayasanın açıklarının doğurduğu tehlikeyi yeniden gündeme getirmiştir. İçeride darbe girişimi ve terör gibi tehditler yaşarken, Irak'ta, Suriye'de bizi çok yakından ilgilendiren gelişmeler olurken, sorun üreten bir sistemle yolumuza artık devam edemeyiz.
MHP'NİN YAKLAŞIMI
MHP'nin devletin ve milletin karşı karşıya olduğu tehlikeyi görüp, ortaya koyduğu yaklaşım takdire şayandır. MHP, parlamenter sistemi istiyor olabilir ancak kararı millete bırakmak gibi milli bir yaklaşım sergilemiştir. Diyoruz ki meseleye millet son noktayı koysun. Millet ne derse o olsun, kimse milletin kararından korkmasın.
CHP'YE DE ÇAĞRI YAPIYORUM
CHP'ye de çağrıda bulunuyorum, gelin millete birlikte gidelim, biz genel kurulda 367'nin üzerinde bir kabul olsa bile millete gitmeye söz verdik. Gelin bu şerefe, bu önemli karara siz de katılın, siz de bu kararın içerisinde olun.
BAŞKANLIK BİR BEKAA MESELESİ
Başkanlık meselesi, sistem, yeni anayasa meselesi ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne de AK Parti'nin meselesidir. Bu iş milletin işidir, ülkenin işidir, devletimizin milletimizin beka meselesidir. Demokraside her sorunun çözümü millettir, sandıktır, millete gidersek demokrasimiz daha da güçlenecek.
FETÖ'NÜN AVUKATLIĞINI YAPANLAR
Yıldırım, "Şimdi muhalefet temsilcileri çıkıp AK Parti'nin iç işlerine yönelik ileri geri laflar ediyorlar. Siz AK Parti'yi bırakın da kendi partilerinize bakın. Siz kimin tarafında duruyorsunuz onun izahını yapın. FETÖ ile kol kola girenlerin, FETÖ'nün avukatlığını, sözcülüğünü yapanların, mağdur edebiyatı yapanların bize söz söylemeye hakları da yok" dedi.
CHP VE FETÖ'NÜN ABİLERİ
Ben canlı şahidiyim. 2014 yerel seçimlerinde İzmir'de belediye başkanlığı aday kampanyasını yürütürken, FETÖ mensubu ablaların, abilerin CHP ile beraber kendilerini parçalarcasına kampanya yaptıklarına, sandık başını tuttuklarına birebir şahidim. Hatırlayın o günlerde CHP'nin bazı milletvekillerinin FETÖ ile partisinin nasıl sıkı ilişki içinde olduklarını ifade ettiklerini unutmuş değiliz. AK Parti bu örgütle en önce mücadeleyi başlatan partidir.
YAZBOZ TAHTASI DEĞİL
Yıldırım, dün gece haber kanallarının ortak canlı yayına katıldı. Tam başkanlık modelinin benimseneceğini söyleyen Başbakan, "Türkiye yazboz tahtası değil. Yapacağımız değişikliği bir seferde yapalım. Irak'ta müdahale etmekten zerre kadar tereddüt göstermeyiz. Musul'da mültecilerle yeni Kerbela'lar oluşmasın. Irak'ta da geçişleri engelleyecek güvenli bölge oluşturmak istiyoruz" dedi.
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