Bana aşkım diyordu

'KEŞKE EVİNE BAKSAYDIM'
Irmak'ın 10 yaşındaki ablası Ayşe Kupal da o gün yaşadıklarını anlatarak, "Evin önünde oynarken Irmak'ın sesi kesilmişti. 5-6 dakika geçince babam 'Irmak'a git bak' dedi. Baktım yoktu. O arada katil Himmet'in kapısı açıktı ve dışarıda evin önünde oturuyordu. Ben, 'Irmak'ı gördün mü' diye sordum. 'Bilmem şuralarda oynuyordu' dedi. Sonra aradık adamı da bulamadık. Keşke o gün, o adamın evine baksaydım. En azından gizlice yapsaydım, içimden öyle bir his de geçiyordu. Keşke baksaydım" diye konuştu. Katil Aktürk'ün sürekli kendilerini eve davet ettiğini anlatan Ayşe Kupal şu itirafta bulundu: "Bizi evine götürmeye çalışıyordu. Irmak'la bana, şeker, çikolata veriyordu. "Gelin size bilgisayar, televizyon açayım' derdi. Sonra ben de bir gün onu test ettim. Mahallede çocuklar vardı, 'Hadi bilgisayar açacaktın, aç' dedim. 'Olmaz, çocuklar var' dedi. Öpüyor, ceketimi çekiyor, sarılıyor. 'Fıstığım, canım, aşkım' diyor. Şüphelenmiştim, endişelenmiştim. İçimde 'Bir gün bize bir bela açacak bu adam' diye bir histi. 'Sen ya da Irmak benim kızım olsaydınız size top alırdım, bilgisayar, çikolata her şey alırdım' diyordu. Kardeşim için çok üzgünüm. O adamın cezasını çekmesini istiyorum. Annem babam hep ağlıyor. Irmak'ı çok özledim..."
Hayatının şokunu yaşayan minik Ayşe, "Himmet'in kapısı açıktı. Keşke kardeşimi orada arasaydım" sözleriyle yürek burktu.
Türkiye'de sadece 2 tane bulunan ceset arama köpekleri 'Ateş' ve 'Barbi' polise yardımcı oldu. Irmak'a ait ayakkabı evine 2 kilometre uzaklıktaki Sarıkız Mevkii'nde bulundu. Baba Bilal Kupal kızının ayakkabısını öpüp ağladı.
Dün sabah önce köylü bir çocuk tarafından katilin kullandığı çapa bulundu. Irmak'ın babası da çapanın Himmet Aktürk'e ait olduğunu doğruladı.
TEK KURBAN KUPALLAR DEĞİLMİŞ
Soruşturmayı derinleştiren polis, katil zanlısı Himmet Aktürk'ün telefonunda farklı çocuklara ait fotoğraflar buldu. Manisa Emniyet Müdürlüğü durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Okullardaki rehber öğretmenler uyarıldı.
ŞEKERLE KANDIRDIĞINI SÖYLEDİ
Himmet Aktürk, atv'deki Tatlı Sert programında reklam arasında cinayeti itiraf etmişti. Himmet Aktürk Müge Anlı'ya "Parasızlıktan dolayı on yıldır kadınlarla olamıyorum. Irmak'ı şekerle kandırıp evime aldım. Sonra öldürüp bir çuvala koydum. Dışarıda çocuğu aramaya başlamışlardı. Hurda arabamla çöp konteynerlerine bıraktım. Gece yarısı gidip baktım, çöpler toplamamıştı. Tekrar alıp bu kez bağ evlerinin olduğu arsaya gömdüm" demişti. Sapık katilin Irmak'ın cesedini çöp konteynerına atarken ve daha sonra tekrar almaya giderken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Panik haldeki Aktürk'ün çuvalı sırtlayarak gömmeye götürdüğü görüldü.
ANNE FERYAT ETTİ
14 Ekim günü kaybolan Irmak Kupal'ın cesedi 4 dönümlük bağda aranıyordu. Zanlının gösterdiği bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu talihsiz çocuğun cesedi bulundu. Irmak'ın elbiseleriyle gömüldüğü belirtildi. Olay yerine kızın yakınları yaklaştırılmazken anne Suriye Kupal, "Kızımı getirsinler. Son bir kez görmek istiyorum" diyerek feryat etti.
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