Bakan Bozdağ'dan o iddiaya sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kişisel twitter hesabından cezaevlerinde işkence, kötü muamele yapıldığı iddialarına karşılık açıklama yaptı.

"İSPATLAMAZLARSA MÜFTERİLER"

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "kötü muamele ve işkence" ile suçlayanların, "bunu nerede, kime, kimin, ne vakit ve nasıl yaptığını" da açıklaması gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar gerçekleştiği takdirde, gereğini yapacaklarını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti: "Bilgi vermiyorlar, şikayet edin, ettirin, şikayet etmiyor, ettirmiyorlar. Türkiye'ye iddiaları araştıracak bilgi ve fırsatı vermiyorlar. Türkiye'nin açıklamalarını kabul etmiyorlar, sadece Türkiye'yi suçluyorlar. Asılsız iddiaların kabulünü ülkemize dayatanlar bilsin ki Türkiye, hiçbir asılsız iddiayı kabul etmez, aslı olanın da üstünü örtmez. 'Kötü muamele, işkenceye sıfır tolerans' diyen ve bu suçlarda zaman aşımını kaldıran Türkiye'yi bu konuda suçlamak, büyük haksızlıktır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye ceza ve tutukevlerinde, kötü muamele de işkence de yoktur. Bunun aksini söyleyenler, iddialarını ispat etmezlerse müfteridirler."

"BAKANLIKTA İŞKENCE İDDİALARINI İNCELEYEN BİRİM OLUŞTURDUM"

Yalanla ve iftirayla, olmayanın var edilemeyeceğinin altını çizen Bozdağ, "Adalet Bakanlığında, ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve işkenceye dair medyada yer alan her haberi, yorumu takip edecek birim oluşturdum. Bu birim, medyada yer alan her haber ve yorumu titizlikle takip edecek, derhal inceleyecek, incelettirecek, sonucu da kamuoyuna açıklayacak." ifadesine yer verdi.

Bakan Bozdağ, Türkiye ceza ve tutukevlerinin, uluslararası, sivil, adli ve idari denetime açık olduğunu, bunun eksiksiz yapıldığını kaydetti.

"DENETLEME YAPILIYOR"

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin ve Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Birimi'nin de dilediği vakit, sınırsız denetleme yapabildiğini anımsatan Bozdağ, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun, kanunla yetkilendirilmiş sivil izleme kurullarının ve il-ilçe insan hakları kurullarının da periyodik denetim yapabileceğini belirtti.

Bozdağ, bir şikayet veya ihbar geldiğinde, İnfaz Hakimlikleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının da inceleme, adli ve idari soruşturmalar yaptığını ifade ederek, idari denetim kapsamında, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve CTE Kontrolörler Birimi'nin de yasa gereği bizzat cezaevlerini denetlediğini hatırlattı.