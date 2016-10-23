Avrupa’dan asla kopmayız

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklamaları damga vurdu. May, İngiltere'nin AB'denayrılana kadar birlikiçinde rolünü tam birşekilde icra edeceğinevurgu yaparak, "İngiltereAB'den ayrıldıktansonra da Avrupalı dostlarımızve müttefiklerimizile işbirliği konusundakendine güvenen,coşkulu bir ülke olacak.İngiltere'nin Avrupa'dankopacağını düşünenlereşaşırıyorum" dedi.
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