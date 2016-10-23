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Avrupa’dan asla kopmayız

Avrupa’dan asla kopmayız
AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklamaları damga vurdu. May, İngiltere'nin AB'den ayrılana kadar birlik içinde rolünü tam bir şekilde icra edeceğine vurgu yaparak, "İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra da Avrupalı dostlarımız ve müttefiklerimiz ile işbirliği konusunda kendine güvenen, coşkulu bir ülke olacak. İngiltere'nin Avrupa'dan kopacağını düşünenlere şaşırıyorum" dedi.
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