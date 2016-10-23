AVM’de dehşet

Devrilen kilolarcaağırlığındaki vitrin camınınaltında kalan genç adamölümden döndü. Görenleridehşete düşüren olay dünİstanbul Ataşehir'deki birAVM'de meydana geldi.Alışverişe çıkan birvatandaş, mağazalarıgezmeye başladı.Bu sırada korkunç bir kazayaşandı. Bir mağazanınvitrin camı büyük birgürültüyle yürüyenmerdivenlerdeki gencinüzerine düştü. Neyeuğradığını şaşıran genç adamkanlar içinde yere yığıldı.Yardımına ise çevredekiler koştu.ağlamaya başladılarHemen sağlık ekiplerinehaber verildi. Bu sırada iseAVM'de büyük panik yaşandı.Gördükleri manzara karşısındaşoka giren bazı kişiler iseağlamaya başladı. Olayyerine giden ekipler, genceilk müdahaleyi yaptı. Daha sonraambulansa alınan talihsizgenç hastaneye kaldırılaraktedavi altına alındı.
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