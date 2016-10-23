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’de dehşet

’de bulunan ’de, mağazanın bir gencin üzerine düştü

AVM’de dehşet
Devrilen kilolarca ağırlığındaki vitrin camının altında kalan genç adam ölümden döndü. Görenleri dehşete düşüren olay dün İstanbul 'deki bir 'de meydana geldi. Alışverişe çıkan bir vatandaş, mağazaları gezmeye başladı. Bu sırada korkunç bir yaşandı. Bir mağazanın vitrin camı büyük bir gürültüyle yürüyen merdivenlerdeki gencin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran genç adam kanlar içinde yere yığıldı. Yardımına ise çevredekiler koştu. ağlamaya başladılar Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada ise AVM'de büyük panik yaşandı. Gördükleri manzara karşısında şoka giren bazı kişiler ise ağlamaya başladı. Olay yerine giden ekipler, gence ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansa alınan talihsiz genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


* Korkuç olay bu noktada yaşandı!
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