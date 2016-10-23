Anne yoğun bakımda bebeği kuvöz de

Bolu'da yaşayan 6.5 aylık hamile Fatma Akdaş (35) ile eşiOğuz Akdaş, önceki gün hastaneye kontrole giderken kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile kadına yapılan ilkmüdahalede kalbinin durduğuanlaşıldı. Oğuz Akdaş'ın sağlık ekiplerine eşinin hamile olduğunu söylemesi üzerine Akdaş, hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlaruzun süren uğraşlar sonucuhamile kadını hayata döndürdü.Bebek ise sezaryanla alındı. 26haftalık doğan bebek kuvözekonulurken anne Aktaş yoğunbakımda tedavi altına alındı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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