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Anne yoğun bakımda bebeği kuvöz de

Anne yoğun bakımda bebeği kuvöz de
Bolu'da yaşayan 6.5 aylık hamile Fatma Akdaş (35) ile eşi Oğuz Akdaş, önceki gün hastaneye kontrole giderken yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile kadına yapılan ilk müdahalede kalbinin durduğu anlaşıldı. Oğuz Akdaş'ın sağlık ekiplerine eşinin hamile olduğunu söylemesi üzerine Akdaş, hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar uzun süren uğraşlar sonucu hamile kadını hayata döndürdü. Bebek ise sezaryanla alındı. 26 haftalık doğan bebek kuvöze konulurken anne Aktaş yoğun bakımda tedavi altına alındı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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