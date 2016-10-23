"Anayasa ve başkanlık çalışmalarımızı tamamladık"

Başbakan Yıldırım, anayasa ve başkanlık sistemi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.



"Sistemdeki tıkanıkları tek tek açarak, demokrasimizi her türlü kötü emellere karşı gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Başbakan Yıldırım, "Hem yeni anayasa ve hem başkanlık sistemiyleilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonra yapacağımız iş, teklifimizi en kısa sürede Meclis'e getirmek, yüce Meclis'in iradesine teslim etmektir." şeklinde konuştu.



İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları;

Hem yeni anayasa, hem de başkanlık sistemine ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Yeterince tartıştık, konuştuk, görüştük, istişareleri yaptık. En kısa zamanda Meclis'e getirmek ve yüce Meclis'in iradesine teslim etmek. Yüce Meclis teklifimizi görüşecek ve bu teklif milletin önüne gidecek. Meclisimiz ister 367, ister 330'la anayasa değişikliğini onasın, son kararı millete götüreceğiz. Artık Türkiye sistem tartışmasını bir kenara bırakması, enerjisini gücünü geleceği inşaa etmeye ayırması gerekiyor. Türkiye pek çok tehditle karşı karşıya. Bütün bunlar karşımızdayken, bir de sistemle ilgili tartışmayı sürdürürsek, ülkeyi geleceğe taşımakta zaman kaybı yaşarız.