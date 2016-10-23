Anaokuluna kalleş saldırı

Kanlı terör örgütü PKK, dünVan'ın İpekyolu İlçesi'nde bulunanbir anaokulunu hedef aldı. Bir grupteröristin molotof kokteylli saldırısısonucunda okulda yangın çıktı. Alevlerkısa sürede okulun büyük bölümünüsardı. Çevredeki vatandaşların yangınıfarketmesi üzerine olay yerine itfaiyeekipleri çağırıldı. Ekiplerin uzun uğraşlarısonucu yangın güçlükle söndürdü. Okuldaöğrencilerin bulunmaması can kaybınıönledi. Maddi hasar oluşan okul isekullanılamaz hale geldi. Güvenlik ekipleriolayla ilgili soruşturma başlatılırkenokulun daha önce 2 kez daha saldırıyauğradığı öğrenildi.
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