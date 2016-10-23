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na kalleş

Anaokuluna kalleş saldırı
Kanlı terör örgütü PKK, dün Van'ın İpekyolu İlçesi'nde bulunan bir anaokulunu hedef aldı. Bir grup teröristin molotof kokteylli sonucunda okulda yangın çıktı. Alevler kısa sürede okulun büyük bölümünü sardı. Çevredeki vatandaşların yangını farketmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın güçlükle söndürdü. Okulda öğrencilerin bulunmaması can kaybını önledi. Maddi hasar oluşan okul ise kullanılamaz hale geldi. Güvenlik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatılırken okulun daha önce 2 kez daha saldırıya uğradığı öğrenildi.
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