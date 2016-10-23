Aktif şekilde koalisyondayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Kerkük konusunda açıklamalardabulundu. Çavuşoğlu, PKK'lı teröristlerinKerkük'e girdiği yönündeki haberlerleilgili olarak, "Biz oradaki sürecitakip ediyoruz. Kesinlikle PKK'nınve diğer terör örgütlerinin burada oldubittiye getirip de özellikle bu bölgedehareket etmesine müsaade etmeyiz.Bunu herkes böyle bilsin" dedi. Çavuşoğlu,DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye koalisyonuhakkında da net konuştu: ZatenTürkiye şu anda hem Irak hem de Suriyekoalisyonun içinde yer alıyor. Hemde aktif bir şekilde.
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