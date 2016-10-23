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Aktif şekilde koalisyondayız

Aktif şekilde koalisyondayız
Dışişleri Bakanı , Kerkük konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, PKK'lı teröristlerin Kerkük'e girdiği yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Biz oradaki süreci takip ediyoruz. Kesinlikle PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin burada oldu bittiye getirip de özellikle bu bölgede hareket etmesine müsaade etmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi. Çavuşoğlu, DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye koalisyonu hakkında da net konuştu: Zaten Türkiye şu anda hem Irak hem de Suriye koalisyonun içinde yer alıyor. Hem de aktif bir şekilde.
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